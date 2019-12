Scorrono le graduatorie dei concorsi pubblici, esultano i Giovani Democratici

I Giovani Democratici di Salerno esultano per lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici. Il Senato ha approvato in Legge di Bilancio la norma contenuta nella Proposta di Legge dell’Onorevole Piero De Luca. Una meravigliosa notizia per tanti giovani. La norma è volta ad abrogare il comma 361, dell'articolo 1, della Legge 2018, n. 145, e sbloccare così lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici.

La reazione



“Il lavoro è un tema molto importante. Questa è sicuramente una lodevole iniziativa che permetterà di dare una speranza a tantissimi ragazzi – afferma Marco Mazzeo, Segretario dei Giovani Democratici di Salerno – Gli obiettivi della proposta di legge del Partito Democratico, con prima firma dell’Onorevole Piero De Luca, sono di semplificare e accelerare l’ingresso dei giovani nel pubblico impiego e di favorire il ricambio generazionale nelle Amministrazioni italiane, colmando il prima possibile i vuoti di pianta organica.

Il Partito Democratico è l’unica forza politica davvero attenta ai ragazzi e al lavoro. Questa è una bellissima notizia che assicurerà una speranza di futuro a tante ragazze e ragazzi nel nostro Paese”.