Grafica Cubica - mostra personale dell'artista Alessandro Grazi

GRAFICA CUBICA - Mostra Personale del Pittore e Scultore Alessandro Grazi Opere...

La Mostra è il sesto appuntamento della rassegna ARTI AL DELLE ARTI...

In esposizione le Opere dell'Artista Alessandro Grazi, Pittore e Scultore senese. La Direzione Artistica è a cura del Designer Antonio Perotti che ha avuto l'intuizione di scegliere un Teatro come location per eventi d'Arte, intuizione subito accolta dal direttore Artistico del Delle Arti, Claudio Tortora.

Il progetto grafico è curato da Cesare Minucci Graphic Designer.

Vernissage domenica 24 giugno - ore 19:00 - Teatro Delle Arti - Salerno.



ALESSANDRO GRAZI | BIOGRAFIA

Alessandro Grazi lavora, nel suo Art Lab Gallery, ad Asciano la capitale delle Crete Senesi. Pittore e scultore senese è molto attivo nel panorama artistico e culturale italiano e conduce una sperimentazione grafica e materica con grande spirito ironico e critico, risentendo frequentemente sia dei richiami dello Spazialismo che di alcuni aspetti del Futurismo. L'artista utilizza dinamicamente lo spazio dell'opera come una pagina bianca su cui tracciare linee e segni grafici, disporre disegni ed immagini, intervallando il tutto con parole, frasi, tagli pittorici, unendo abilmente la ricerca visiva, tipica del pubblicitario «consumato», con un'idea di più ampio respiro poetico. Nelle opere di Alessandro Grazi spazio grafico e immagine si amalgamano perfettamente determinando una continuità visiva non scevra di una solida relazione dinamica, fatta da semplici principi percettivi, da una vivida sensibilità cromatica e da una marcata evidenza grafico-espressionista. Inoltre, memore della lezione della poesia visiva e di certe forme di mailing art, l'artista conduce con grande senso ironico interessanti considerazioni sulla contemporaneità sui sentimenti e sull'uomo in generale. Quello del pittore senese è un gesto dinamico che gioca con gli spazi, con le superfici e la materia dei sui supporti, con le trame di colore ma anche con monocromi bianchi e neri, attraverso un disegno deciso e una forte evidenza figurativa. Con il suo turbinio di segni e l'uso di materie diverse si può dire che il termine, inventato da Grazi, “Grafica Cubica” non lo abbia mai più lasciato nel perseguire la sua ricerca ormai trentennale. Nel 2007 ha avuto l'onore di dipingere il Palio di Siena dedicato alla Madonna di Provenzano con il tema del volontariato. Grazi è stato molto apprezzato in questi anni partecipando a molte mostre personali ed eventi prestigiosi in Italia e in Europa. Nel 2015 ha esposto a Milano in Expo 2015. Nel 2016 ha esposto nella Casa del Mantegna a Mantova, nell’ambito del progetto Italians e ha partecipato all’evento sul lago di Como Il labirinto dell’ipnotista, ideato e curato da Giammarco Puntelli. Nello stesso anno partecipa a L’Eternità nell’Arte, omaggio al Giubileo della Misericordia, con la direzione artistica di Giammarco Puntelli. Sue opere sono presenti nei volumi della collana Le Scelte di Puntelli (Editoriale Giorgio Mondadori). Nel 20XVII ha inaugurato la personale Delizia istintiva, presso Palazzo Patrizi a Siena e ha partecipato alla Master Class di Infinity con mostre nel Palazzo Ducale di Sabbioneta, alla Galleria Pall Mall di Londra, alla Naive e Sebastian Art Gallery di Dubrovnik. Il 2018 è iniziato con la grande antologica «CelebrAle» a Rovigo negli spazi comunali della Pescheria Nuova con grande successo e consensi dei visitatori. Quest’anno sue opere sono state selezionate per la direzione artistica di Giammarco Puntelli in Genius, Il codice della mente incontra l’Arte, con mostre a Palazzo Medici Riccardi, Firenze, Palazzo Pretorio, Anghiari, Museo Leonardiano di Vinci.

