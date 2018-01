Anche tre scuole salernitane al "Gran premio di matematica applicata"

Anche tre scuole salernitane parteciperanno alla XVII edizione del Gran Premio di Matematica Applicata, il concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Il concorso

Il concorso vede coinvolti oltre 9.000 studenti di 142 istituti superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di 18 regioni italiane. Per la nostra provincia parteciperanno gli studenti dell'ISIS Baronissi di Baronissi, IIS E. Fermi di Sarno e Liceo scientifico R. Caccioppoli di Scafati. Lo scopo della manifestazione è di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di una disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario. La XVII edizione del GP si svolgerà in due manche con difficoltà progressive, nelle quali i giovani partecipanti cercheranno di risolvere problemi che richiedono l'applicazione di modelli logico-matematici intuitivi alla vita reale. La prima prova si svolge presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi, mentre la seconda, alla quele parteciperanno solo gli studenti con i migliori punteggi, avrà luogo il 23 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e di Milano e determinerà la classifica finale. L’iniziativa si concluderà poi il 24 marzo 2018 con la cerimonia di premiazione dei vincitori con i loro docenti, in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e del settore assicurativo.

Il contesto

Secondo l’ultima rilevazione OCSE PISA - indagine internazionale promossa con lo scopo di valutare periodicamente il livello di istruzione degli adolescenti dei principali paesi industrializzati - la mathematical literacy dei nostri ragazzi sembra progressivamente migliorare. Proprio per contribuire a innalzare e armonizzare il livello di queste competenze, il Forum ANIA-Consumatori continua ad impegnarsi nelle scuole realizzando il Gran Premio di Matematica Applicata e il programma di educazione assicurativa Io e i rischi.