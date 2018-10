Gran tour trapiantati al Ruggi, intanto in nottata un altro prelievo di organi

Emozioni e sorrisi, oggi, all'ospedale Ruggi di Salerno, per l'incontro con i partecipanti alla Gran tour trapiantati. Il messaggio della manifestazione è legato al valore dello sport che offre il miglior supporto al benessere dei trapiantati che, grazie alla generosità altrui, tornano a vivere un’esistenza normale. La Granfondo, competizione sportiva e solidale, anche quest’anno, dunque, ha lanciato un importante messaggio di speranza per tutti coloro che sono prossimi ad un intervento di trapianto ma anche per tutta la collettività.

La buona notizia

Nel corso della manifestazione, è stata anche data notizia di un prelievo di organi effettuato in nottata. Sono stati, dunque, prelevati il fegato e i reni di un donatore, per salvare altre vite.

