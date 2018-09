Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Grande successo per "Bojidar Di Tommaso e Matteo Barbarulo" due ragazzi salernitani spaccano su YouTube e Instagram Grande successo per due salernitani <> autore della meravigliosa lettera "Mi Manchi", una lettera d'amore dedicata ad una ragazza che non c'è più. Moltissime le visualizzazioni sul canale YouTube "BJDT Productions" accompagnato dal suo amico <> come narratore del video sul canale oltre i like ricevuti sul profilo Instagram. Le parole hanno suscitato molte emozioni verso i giovani, una storia davvero incredibile e che ha emozionato moltissimo. Vogliamo mostrarvi la lettera che ha dato successo a questi due ragazzi provenienti da Salerno Mi Manchi - Scritto da "Bojidar Di Tommaso" So che non ci siamo visti più, ne parlati più, ma voglio dirti attraverso questa lettera che ti ho pensato sempre eh... Voglio che tu sappia che Mi Manchi non so come dirtelo, ma mi manchi e non so come dimostrartelo ora che non ci sei più Se non con le lacrime che mi riempiono il viso pensando a te... Mi manchi. Grazie a te piccola ho imparato cosa significa amare, il rispettare e perdonare. Quanti ricordi mi rimbombo in testa, come il nostro primo bacio, il tuo dolce sorriso, quando ti sfioravi i capelli, dio quanto eri bella...! E i tuoi occhi che brillavano di gioia quando mi guardavi... mi ci ero perso, mi si erano ubriacati d'amore...! È così strano che la mia metà sia diventata un angelo e andata via da me... è così strano che io non abbia potuto fare niente per salvarti. Non riesco ad accettare tutto questo... Ti cercavo nei sogni e ora che non ci sei più custodirò il tuo cuore con il mio in uno solo, che non dividerò mai. Dio quanto mi manchi. Dopo quell'incidente il mondo mi è crollato addosso, provo a dimenticare ma vedendo le nostre foto mi riportano a te. Una parte di me vuole vederti ancora, baciarti, sentire la tua presenza.. Come vorrei non dover abbracciare il cuscino mentre piango, vorrei riabbracciare te...! sentire il tuo respiro sul mio petto almeno un'altra volta.. Mi manchi... I giorni senza te sono solo giorni inutili e la mia vita pesa di più come i giorni che passano senza averti accanto ma.. tutti quei sentimenti rimangono trafitti nel mio cuore con un dolore immenso quello di averti persa. Dio quanto mi manchi! Detesto sfiorarti con i pensieri e non poterti più parlare. Dopo quel brutto incidente i nostri treni viaggiano su binari diversi. Odio girarmi ascoltando il tuo nome e non vederti. Mi manchi ogni giorno di più e solo quando ero con te non mi mancava nulla MI MANCHI © copyright, all right reserved Potete anche seguirli sui loro siti: <>FB:https://www.facebook.com/officialpagebojidarditommaso/ Instagram:https://www.instagram.com/bojidarditommasoofficial/ <>FB:https://www.facebook.com/officialpagematteosalerno/ Instagram:https://www.instagram.com/matteo_salerno88/ A cura di Pasquale Pappacena