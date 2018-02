Grandinata a Salerno, donna scivola e si ferisce sul balcone a Pastena

Disagi e danni da sud a nord della provincia di Salerno, oggi, per il maltempo. A sorprendere i cittadini del capoluogo, in particolare, una violenta grandinata intorno alle 14: una donna residente in Via Martiri Ungheresi è caduta sul suo balcone. Come riporta Zerottonove, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e della Croce Rossa.

I soccorsi

I soccorsi, dunque, sono intervenuti per aiutare la malcapitata ed accertarsi delle sue condizioni di salute. Pedoni ed automobilisti, nel primo pomeriggio, intanto, hanno rischiato incidenti a causa della pavimentazione resa scivolosa dalla grandine.