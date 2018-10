"Ha vinto 10mila euro con il Gratta e Vinci, anzi no": il caso a Battipaglia

Pensava di aver vinto 10mila euro, al Bar Chantal di Battipaglia, con un Gratta e Vinci. Tuttavia, dopo un controllo, il suo biglietto è risultato falso: con un biglietto della nuova serie “50X” del valore di 10 euro, un giocatore aveva dichiarato di aver vinto la somma di denaro.

L'equivoco

Come riporta Salernonotizie, il titolare del bar Chantal, Michele Martoriello, controllando il biglietto con il terminale, ha scoperto che era falso. "Il 47 da noi porta fortuna – aveva commentato entusiasta Michele Martoriello del bar Chantal – facciamo gli auguri al vincitore". Salvo poi verificare la validità del biglietto e scoprire che era totalmente falso: accertamenti in corso, per comprendere chi e in che modo abbia falsificato il Gratte e Vinci.