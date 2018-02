La dea bendata bacia Battipaglia: vinti 5 milioni di euro al "Miliardario maxi"

La dea bendata torna a baciare la provincia di Salerno. E, precisamente, la città di Battipaglia, dove è stata registrata una vincita di 5 milioni di euro grazie ad un biglietto del Gratta e Vinci “Il Milionario Maxi”. Il biglietto fortunato è stato acquistato nel punto vendita del signor Nicola Galante, situato in via Giuseppe Mazzini, 131. Da inizio anno, Gratta e Vinci ha distribuito in Campania vincite per quasi 77 milioni di euro.