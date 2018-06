Gratta e vinci fortunato: vinti 500mila euro a Vallo della Lucania

“Tutto per tutto” fortunato nel comune di Vallo della Lucania: un giocatore che ha acquistato un Gratta e Vinci nella ricevitoria di via Murat ha vinto 500mila euro.

L'identikit

Grande festa nel punto vendita. Il titolare Stefano Svevo ha svelato alcuni retroscena che aiutano a far luce sull'identità del giocatore baciato dalla dea bendata: “Il cliente ha scoperto di avere vinto proprio di fronte a me e a mia moglie, subito dopo l'acquisto del biglietto - ha detto il titolare della ricevitoria - E' rimasto tranquillo e ha scherzato. Ha chiesto di controllare se per caso avesse vinto 5 euro". Ora i ricveitori attendono il regalo del fortunato, che non dovrebbe tardare ad arrivare.