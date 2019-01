Greggi a Baronissi, sollecito del Comune all'Asl: "Se non si risolve nulla, ci rivolgeremo alla Procura"

Greggi di pecore a spasso tra le auto: il Comune di Baronissi sollecita un fermo intervento dell’Asl per la problematica che continua a interessare le strade comunali. Dopo le sanzioni comminate e una apposita ordinanza comunale, dunque, Palazzo di Città sollecita per l'ennesima volta l'intervento del servizio veterinario.

Ad arrecare disagi, non solo la presenza degli ovini, ma anche le loro deiezioni che possono rappresentare un pericolo per la salute pubblica, oltre che danneggiare il patrimonio pubblico. In caso di mancato intervento, l'amministrazione invierà gli atti sul caso alla Procura della Repubblica.