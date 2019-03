Gruppo giovani di Amnesty International: incontro a Nocera Inferiore

Venerdì 22 marzo, dalle 16.30 alle 18, presso la Biblioteca comunale di Nocera Inferiore, Amnesty International promuove un incontro aperto a tutte le ragazze e i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 25 anni per far partire un Gruppo Giovani di Amnesty International a Nocera Inferiore. Un Gruppo Giovani è un'articolazione territoriale di Amnesty International che include ragazze e ragazzi che decidono di attivarsi per la promozione e la difesa dei diritti umani. In seguito ad alcuni incontri di Educazione ai Diritti Umani svolti negli ultimi anni dai gruppi locali di Amnesty International in diverse scuole del territorio, tanti studenti e tante studentesse hanno espresso interesse per temi e modalità di azione relativi alla difesa dei diritti umani: questo incontro si rivolge prima di tutto a loro, per fornire strumenti per attivarsi in autonomia, per partecipare a iniziative nazionali e internazionali rivolte alla loro fascia d'età, per essere soggetti sociali in grado di promuovere cambiamenti concreti nella società in cui vivono.



Ingresso libero.



Per informazioni:

email: gr261@amnesty.it

Cell: 3332745100



Sei di Salerno? In città c'è già un Gruppo Giovani molto attivo: se sei interessato alle loro attività puoi inviare un'email a gg115@amnesty.it