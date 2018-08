Imbarcazione in avaria ad Agropoli: salvati i 9 ragazzi a bordo, 2 in ospedale

Superlavoro per la Guardia Costiera, in questi giorni. In particolare, ad Agropoli, nei giorni scorsi, i militari hanno salvato nove ragazzi in vacanza a bordo di una barca a vela con il motore in avaria. Per due dei giovani necessarie le cure del 118

I salvataggi

Come riporta Zerottonove, la Guardia Costiera di Agropoli, diretta dal comandante Giulio Cimmino, si è trovata impegnata in intensi turni di vigilanza, per garantire il sicuro svolgimento delle attività turistico-ricreative e di quelle commerciali. Lo scorso weekend l’equipaggio della Motovedetta CP 855 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli è stato, dunque, impegnato in varie attività di salvataggio nell’ambito delle quali sono state soccorse complessivamente quindici persone. Il monitoraggio della Costa continua.