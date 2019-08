Maxi operazione sulle spiagge del Cilento: sequestrate 700 attrezzature balneari

Nuovo blitz della Guardia Costiera di Acciaroli e dei vigili urbani dei comuni cilentani sulle spiagge del litorale, particolarmente affollate da turisti in vacanza. Nelle ultime 48 ore sono state sequestrate oltre 700 attrezzature da spiaggia liberando miglia di metri quadrati di arenile a Pollica e Montecorice.

I controlli

L’operazione “spiagge ed acque libere” - si legge in una nota - "è stata fortemente voluta sull’intero territorio nazionale dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti DaniloToninelli per prevenire e contrastare l’occupazione abusiva dei tratti di spiaggia destinati all’uso pubblico da parte di soggetti che, senza averne titolo, ne hanno fatto un uso personale, trasformandole di fatto in spiagge private, o per fini di lucro utilizzandoli come stabilimenti balneari abusivi". I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.