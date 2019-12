Guardia di Finanza: donati alla Caritas di Vallo della Lucania centinaia di articoli d’abbigliamento confiscati

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si è celebrata quest’oggi, presso la Cattedrale di San Pantaleone, la Santa Messa officiata dal Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, S.E. Rev.ma Mons. Ciro Miniero, in favore dei militari della Guardia di Finanza di Vallo della Lucania e dei loro familiari.

Al termine della funzione, le Fiamme Gialle, in accordo con il Comune cilentano, hanno donato alla Caritas diocesana numerosi articoli ed accessori d’abbigliamento, confiscati a seguito di vari interventi svolti dal reparto nel corso del 2019, affinché siano destinati a persone bisognose.

Inoltre, i Finanzieri Vallesi, visto l’approssimarsi delle festività natalizie e quale piccolo gesto di solidarietà, hanno anche consegnato 25 panettoni, che verranno successivamente distribuiti dai volontari a quanti si trovano in condizioni di indigenza.



