Guardia di Finanza: il Comandante Regionale della Campania Pomponi in visita a Salerno

Giornata fitta di incontri, quella vissuta oggi a Salerno dal Generale Virgilio Pomponi, dallo scorso 5 ottobre responsabile di tutta la Guardia di Finanza della Campania. Accolto presso la storica sede di via Duomo, ha subito incontrato i rappresentanti della locale Sezione A.N.F.I., che riunisce i Finanzieri in congedo, a seguire un’aliquota di militari alla sede e, infine, tutti gli Ufficiali che prestano servizio in Città.

Il Comandante Provinciale Danilo Petrucelli, ha quindi illustrato l’andamento dell’attività operativa dei Reparti dipendenti, in relazione al contesto socio-economico della provincia e descritto le principali tematiche attinenti al personale e alle infrastrutture. Nell’occasione della sua visita, l’Alto Ufficiale ha poi salutato il Presidente del Tribunale, Giovanni Pentagallo, da poco trasferitosi presso la nuova sede del Palazzo di Giustizia, nonché i vertici della Procura della Repubblica e, per finire, il Prefetto di Salerno, Francesco Russo.