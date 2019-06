La Guardia di Finanza di Salerno festeggia il suo 245°anniversario: il bilancio

Nel corso del 2018 e nei primi cinque mesi del 2019 l’attività della Guardia di Finanza si è sviluppata su tre direttrici strategiche: il contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali; il contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica e all’illegalità nella Pubblica Amministrazione; il contrasto alla criminalità economica e finanziaria.

L’evasione fiscale

Tra il 2018 e 2019 sono state effettuate 1.072 tra verifiche e controlli fiscali a professionisti ed imprese; 460 milioni di euro di maggiore base imponibile recuperata a tassazione; la constatazione di imposte evase per 320 milioni di euro, tra dirette (IR.Pe.F. e I.Re.S.) ed indirette (l’I.V.A.); individuazione di 203 evasori cd. “totali”, vale a dire di imprenditori e professionisti che hanno omesso di “dichiararsi” al Fisco, anche per più annualità; inosservanza degli obblighi strumentali (mancate emissioni di scontrini o ricevute fiscali) la cui incidenza si attesta al 34% (in linea con la media nazionale), su un totale di oltre 5.500 controlli eseguiti; evasione degli specifici tributi sui prodotti energetici (le accise) per oltre 35 milioni di euro. Il metodo di evasione fiscale più ricorrente rimane l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, nell’ambito di meccanismi di frode “carosello”, con l’interposizione di società cd. “cartiere”. I denunciati per reati fiscali sono stati 288, di cui 20 in stato di arresto, ritenuti responsabili di condotte illecite quali, per l’appunto, l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta, occultamento di documentazione contabile, indebite compensazioni. Uno dei servizi più significativi, eseguito dalla 1ª Compagnia di Salerno, ha riguardato una frode fiscale internazionale di società operanti nel settore della grande distribuzione di detersivi e prodotti per la casa, che ha portato all’esecuzione di 10 ordinanze di custodia cautelare ed al sequestro di beni per complessivi 1 milione e seicentomila euro. Il settore più esposto rimane la commercializzazione di prodotti petroliferi, anche nella considerazione dell’elevata incidenza del carico fiscale complessivo. E’ di pochi mesi fa l’operazione “carpas diem” della Compagnia di Scafati, sotto la direzione della Procura di Napoli, che ha portato a scoprire la vendita di prodotti “in nero” per un valore complessivo di circa 210 milioni di euro. Cinque gli arresti in quel caso, con il sequestro preventivo di beni fino alla concorrenza delle imposte evase (48 milioni di euro).Proprio il dato relativo all’aggressione dei patrimoni accumulati dagli evasori fiscali evidenzia la maggiore incisività nell’azione di contrasto delle frodi all’Erario. A fronte di un valore complessivo di circa 11 milioni di euro di beni sottoposti a misura cautelare in tutto il 2018, infatti, nei primi 5 mesi del 2019 è stata già superata la cifra totale di 12 milioni e mezzo di beni mobili ed immobili sottratti alla disponibilità degli evasori, di cui si potrà disporre la definitiva confisca. Nel contrasto al lavoro sommerso e/o irregolare, il Corpo ha operato, oltre che autonomamente, anche in stretta sinergia con l’Ispettorato del Lavoro di Salerno. Le attività ispettive hanno portato a formalizzare rilievi a carico di 151 imprese, avendo scoperto 366 lavoratori “in nero” e 117 posizioni irregolari. Sintomatica la circostanza che, ad esempio, a Cava de’ Tirreni, in una sola operazione, presso tre esercizi commerciali, sono stati scoperti ben 15 lavoratori non dichiarati, comminando sanzioni amministrative per 45 mila euro.

L’illegalità nella Pubblica Amministrazione

Sono stati scoperti casi di illegittima percezione o richiesta di finanziamenti pubblici, comunitari e nazionali, per oltre 1,5 milioni di euro, con la denuncia all’Autorità Giudiziaria di

21 soggetti. In materia di prestazioni sociali agevolate, che abbracciano ambiti come l’assistenza domiciliare, gli assegni per il nucleo familiare, le borse di studio e, in generale, tutti gli aiuti economici e servizi sociali di assistenza previsti per i cittadini che versano in condizioni disagiate, sono stati 305 i controlli effettuati, con un tasso di irregolarità che supera il 50%. Di rilievo l’attività ad ampio raggio svolta dalla Compagnia di Scafati, che ha esaminato complessivamente 1.772 posizioni, delle quale 120 irregolari; di queste, ben 55 hanno riguardato soggetti che hanno percepito indebitamente il cd. “reddito di inclusione”, con un danno per l’Erario di circa 150 mila euro. Inoltre, i controlli ai cd. “furbetti” del ticket sanitario sono stati 149, con percentuali di irregolarità pari al 64%. Passando al settore degli appalti, l’ammontare complessivo delle gare sottoposte a controllo è stato di circa 9 milioni di euro, con un valore delle procedure contrattuali risultate irregolari che ammonta a 6,5 milioni. Riguardo all’odioso fenomeno della corruzione, punta dell’iceberg di un insieme di inefficienze e sprechi di risorse pubbliche, nell’ultimo anno e mezzo sono state denunciate 139 persone, di cui 16 tratte in arresto. Emblematiche le attività del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, con l’operazione “Ground Zero”, che ha portato all’arresto di giudici tributari, funzionari amministrativi, imprenditori e consulenti fiscali, ritenuti responsabili di pilotare procedimenti tributari a favore degli imprenditori corruttori. Con l’operazione “Pit Bull”, invece, le indagini hanno consentito di accertare un episodio di corruzione a carico del direttore dell’Agenzia delle Entrate di Salerno all’epoca in carica, il quale, a fronte di alcune regalie di un imprenditore, ha accordato un illegittimo sconto sulle sanzioni comminate dalla locale Commissione Tributaria Provinciale. Infine, l’attività svolta per accertare responsabilità amministrative per danni erariali commessi da dirigenti, funzionari e dipendenti pubblici, ha portato a denunciare 200 soggetti, per un complessivo danno erariale presunto di circa 45 milioni di euro.

La criminalità economico-finanziaria

L’attività investigativa dei reparti della Guardia di Finanza nella provincia, rivolta all’individuazione e all’aggressione di patrimoni illeciti riconducibili a organizzazioni criminali, ha consentito di: sviluppare 64 accertamenti patrimoniali, nei confronti di 325 soggetti (266 persone fisiche e 59 persone giuridiche); avanzare all’Autorità Giudiziaria proposte di sequestro di beni e disponibilità finanziarie per circa 21 milioni di euro; eseguire provvedimenti di confisca per circa 5 milioni di euro. Le indagini sui flussi finanziari, per impedire che il cd. “denaro sporco” finisca nel circuito dell’economia legale del Paese, sono state 36 (in materia di riciclaggio e autoriciclaggio), con la segnalazione all’A.G. di 166 soggetti, di cui 10 in stato di arresto, ed il sequestro di 6 milioni e mezzo di euro. Tra le più significative operazioni di servizio, si ricorda l’operazione “President” del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, che ha permesso di accertare che un imprenditore, avvalendosi di stretti collaboratori, era di fatto diventato il titolare di un ingente patrimonio immobiliare e mobiliare, attraverso la commissione di numerosi e gravi delitti. Per la gestione dei beni si è avvalso di accoliti fittiziamente interposti, con il riciclaggio dei proventi frutto dell’evasione fiscale. Nell’ambito di tale operazione è stato, altresì, eseguito il sequestro per equivalente di beni per oltre 220 mila euro. Nel mercato dei beni e dei servizi, le Fiamme Gialle salernitane sono state impegnate nella lotta alla contraffazione, nella tutela del “made in Italy” e della sicurezza dei prodotti, nella tutela del diritto d’autore, attraverso una sistematica pianificazione degli interventi. I controlli effettuati sono stati 368 ed hanno portato alla segnalazione di 248 soggetti, con oltre 2,3 milioni di prodotti sequestrati. Curioso il rinvenimento, nel porto di Salerno, di una spedizione di calzature che recavano sul retro una patina nera, del tipo utilizzata per coprire i “gratta e vinci”, sotto la quale era riportata la falsa indicazione “made in Italy”. Sul fronte della prevenzione, i reparti del Corpo hanno proceduto all’analisi di ben 436 segnalazioni di operazioni sospette, appositamente delegate dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria. Proprio a seguito di una segnalazione per operazioni sospette, la Compagnia di Agropoli, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, ha svolto indagini che hanno portato alla scoperta di un sodalizio criminale dedito alla clonazione ed all’indebito utilizzo di carte di credito, attraverso svariate attività di “phishing telefonico” e di “hackeraggio” di server di note aziende di finanziamento, al fine di carpire fraudolentemente dati personali e bancari di migliaia di ignare persone. L’attività ha portato al sequestro di conti correnti, di una imbarcazione e di tre autovetture di pregio, tra cui una Ferrari California, per un importo complessivo di oltre un milione di euro, nonché all’arresto di tre soggetti.

La sicurezza

In tale ambito assume particolare rilevanza l’attività svolta dalla Guardia di Finanza soprattutto contro i fenomeni di illegalità economico-finanziaria, cui si aggiunge il contrasto dei traffici illeciti. Sono state 5.428 le pattuglie impegnate quotidianamente nel controllo del territorio, con 42.448 automezzi controllati e 50.127 soggetti identificati. Grazie a questa assidua presenza su strada, è stato possibile tra l’altro sequestrare oltre 29 kg di droga (9 Kg tra hashish e marjuana e circa 21 Kg di cocaina), con la verbalizzazione di 571 soggetti di cui 498 segnalati al Prefetto, 73 denunciati all’A.G. e 10 arrestati.

L’operazione “Soap opera”

La 1ª Compagnia Salerno ha disarticolato un sodalizio criminale, finalizzato alla frode fiscale internazionale, operante nel settore del commercio all’ingrosso di detersivi ed altri prodotti. La frode è stata posta in essere anche attraverso l’emissione, il rilascio e l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, da parte di società estere, utilizzate per l’acquisto da produttori e fornitori comunitari, della merce destinata al mercato nazionale. Il sodalizio aveva poi creato in Italia una serie di società “cartiere”, intestate a prestanomi, dedite al riciclaggio dei proventi illeciti, le quali solo formalmente intrattenevano rapporti commerciali intracomunitari, omettendo così il versamento dell’I.V.A.. L’operazione, eseguita su delega dell’Autorità Giudiziaria di Nocera Inferiore, ha portato all’esecuzione di dieci ordinanze di custodia cautelare e di un sequestro preventivo di beni per oltre un milione e seicentomila euro.

L’operazione “Carpas diem”

La Compagnia di Scafati, a seguito delle risultanze emerse all’esito di due verifiche fiscali condotte d’iniziativa nei confronti di altrettante società operanti nel settore della commercializzazione di prodotti petroliferi, ha svolto indagini di polizia giudiziaria su delega della Procura della Repubblica di Napoli. Le attività investigative hanno consentito di individuare, in particolare, cinque soggetti ritenuti responsabili di una serie indeterminata di frodi fiscali e di altri reati ad esse strumentali, consistenti nella illecita commercializzazione di ingenti quantitativi di prodotti petroliferi (segnatamente benzina senza piombo e gasolio per auto trazione) sottratti all’applicazione dell’I.V.A., realizzate attraverso la creazione di una serie di società “cartiere” falsamente accreditate come esportatori abituali (mediante presentazione di false lettere d’intento) operanti in regime di non imponibilità I.V.A., al fine di acquistare dalle principali compagnie petrolifere i suddetti carburanti, per poi rivenderli sul mercato interno a prezzi fortemente concorrenziali. Il tutto attraverso fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, emesse con applicazione dell’I.V.A., di cui si appropriavano non riversandola all’Erario, per un importo di oltre 48 milioni di euro. Ingentissimi i volumi di carburante acquistato dal 2012 al 2015 dalle società implicate; infatti, ammonta a circa 210 milioni di euro il valore del prodotto commercializzato senza alcun versamento dell’I.V.A.. L’Autorità Giudiziaria inquirente, sulla base delle risultanze investigative, ha richiesto e ottenuto dal GIP l’emissione di provvedimenti cautelari per n. 5 soggetti destinatari di o.c.c. degli arresti domiciliari, nonché un decreto di perquisizione e sequestro preventivo per equivalente, nei confronti delle società coinvolte e dei relativi responsabili, per un totale di 48.225.718,99 di euro.

L’operazione “Ground Zero”.

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno ha eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari in carcere emessa dal Tribunale di Salerno nei confronti di 14 soggetti. Il provvedimento del Tribunale salernitano è giunto al termine di una complessa ed articolata indagine di polizia giudiziaria, avviata nel mese di dicembre 2017 da un’autonoma attività info-investigativa d’iniziativa, che ha consentito di disvelare l’esistenza, presso la Commissione Tributaria Regionale - Sezione distaccata di Salerno, di un sistema corruttivo organizzato, finalizzato alla illecita definizione in secondo grado di ricorsi tributari. Le risultanze emerse dalle complessive attività di indagine, concretizzatesi principalmente in penetranti attività di intercettazioni telefoniche, video e tra presenti, oltre che nell’esame delle procedure del contenzioso tributario, esperite su delega della Procura della Repubblica di Salerno, hanno consentito di ricostruire numerosi episodi di corruzione in atti giudiziari, posti in essere con un sistema ormai collaudato che vedeva la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti a carico di funzionari amministrativi e giudici tributari della Commissione Tributaria Regionale, rei di aver percepito somme di denaro in cambio di sentenze emesse, arbitrariamente, in favore di imprenditori, in concorso con professionisti del settore tributario, incaricati di istruire e seguire, nelle varie fasi dell’iter tributario, il ricorso di interesse. Sono almeno dieci le sentenze di secondo grado “pilotate” dal 2017 ad oggi, tutte favorevoli ai contribuenti, che hanno consentito di azzerare le somme dovute al Fisco per le imposte evase, gli interessi maturati e le sanzioni comminate, per un importo complessivo di quasi 15 milioni di euro. La misura cautelare ha riguardato 2 giudici tributari, 2 dipendenti amministrativi della Commissione Tributaria Regionale di Salerno, 6 imprenditori e 4 professionisti del settore tributario, indagati per corruzione in atti giudiziari. Accanto a tali misure cautelari personali, sono state eseguite perquisizioni domiciliari nei confronti di n. 19 indagati, a cui sono stati sequestrati complessivamente € 60.395,00 in contanti. Ad eccezione di un giudice e di un consulente, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, tutti gli altri arrestati hanno ammesso gli addebiti e, in base alle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da alcuni di loro, sono in corso approfondimenti investigativi.

Riciclaggio e concorso esterno in associazione mafiosa (Operazione “President”)

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Tribunale di Salerno nei confronti di tre indagati (di cui due in carcere ed uno agli arresti domiciliari), nell’ambito di una vasta inchiesta giudiziaria che ha coinvolto numerose persone fisiche e giuridiche. La complessa attività d’indagine ha permesso di accertare che un imprenditore di Pontecagnano Faiano, avvalendosi di numerosi suoi stretti collaboratori, aveva commesso numerosi e gravi delitti che gli hanno consentito di diventare il titolare di fatto di un ingente patrimonio immobiliare, societario, mobiliare e finanziario. Nella gestione del patrimonio a lui riconducibile, l’indagato si è avvalso di accoliti fittiziamente interposti, per consentire il riciclaggio dei proventi delle ingenti evasioni fiscali a lui contestate, nella consapevolezza di avere relazioni agevolatrici con esponenti della criminalità organizzata. Oltre alle misure personali, è stato eseguito il sequestro per equivalente di beni mobili fino alla concorrenza di € 221.800,00, corrispondente all’importo riciclato dagli indagati.

L’operazione “Pit bull”

L’indagine è stata avviata dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, a seguito dello stralcio di un procedimento penale acceso presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore (SA), a carico di una importante azienda operante nel campo dei trasporti, trasmesso per competenza, in merito alla figura di un imprenditore del settore lattiero-caseario, alla Procura della Repubblica di Salerno. Durante le indagini, svolte anche attraverso attività tecnica, nel mese di giugno del 2018 sono state svolte perquisizioni nei confronti degli indagati, che hanno consentito il rinvenimento di utili elementi a riscontro delle indagini. In concomitanza con le perquisizioni locali/personali l'A.G. inquirente ha emesso anche un decreto di sequestro probatorio in virtù del quale è stata sottoposta a sequestro la somma di € 3.777.307,81. Il sequestro probatorio è stato convertito poi in sequestro preventivo dal G.I.P. che ha accolto solo in parte le tesi accusatorie presentate dall’A.G. inquirente, dissequestrando la parte eccedente € 1.032.261,39. In virtù dei motivi che hanno portato il G.I.P. a emettere il decreto di sequestro, il principale indagato ha pagato la somma di 5.200.000 euro per le contestazioni relative ai reati tributari ipotizzati. Nel mese di febbraio 2019, unitamente al Reparto Operativo dell’Arma dei Carabinieri di Salerno, è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Salerno nei confronti dell’imprenditore (per i reati di estorsione aggravata, corruzione e detenzione di armi clandestine), del direttore dell’Ufficio provinciale di Salerno dell’Agenzia delle Entrate (per corruzione) e di un esponente della criminalità organizzata (per estorsione aggravata).

L’operazione “Pit stop”

L’attività posta in essere dalla Compagnia di Scafati su delega della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore ha riguardato un’articolata indagine relativa all’importazione di numerosi autoveicoli dai paesi dell’Unione Europea, mediante la quale si è realizzata una truffa ai danni dello Stato, attuata mediante l’omesso versamento dell’I.V.A.. La frode in questione veniva attuata mediante due diverse metodologie: la falsa predisposizione di dichiarazioni sostituitive dell’atto di notorietà a firma dell’acquirente (privato) dell’autoveicolo, concessionario, titolare di partita i.v.a., cosciente dell’attestazione del falso ideologico commercializzando l’autoveicolo evitando il pagamento dell’imposta; la falsa predisposizione di dichiarazioni sostituitive dell’atto di notorietà a firma di persone sconosciute (acquirente ignaro del falso materiale ed ideologico), le quali attestavano la provenienza dell’autoveicolo da uno Stato dell’Unione Europea, di fatto commercializzato poi da una o più concessionarie di autoveicoli italiane, non corrispondendo così l’imposta. L’attività svolta ha permesso di denunciare all’Autorità Giudiziaria sette persone fisiche e quattro persone giuridiche.

L’operazione “Happy Days”

La Compagnia di Agropoli, a seguito di un’autonoma attività info-investigativa scaturita anche da una segnalazione per operazioni sospette, ha svolto indagini di polizia giudiziaria dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania. L’attività investigativa, iniziata nel mese di marzo 2018 con indagini tecniche e finanziarie delegate dalla prefata A.G., ha portato alla scoperta di un sodalizio criminale dedito alla clonazione ed all’indebito utilizzo di carte di credito, attraverso svariate attività di “phishing telefonico” e di “hackeraggio” di server di note aziende di finanziamento, al fine di carpire fraudolentemente dati personali e bancari di migliaia di ignare persone.I proventi della frode ammontano ad oltre un milione di euro e sono stati destinati: ad ingenti acquisti on-line di schede carburanti, autoveicoli di lusso ed una imbarcazione, bitcoin e materiale tecnologico. La merce acquistata in frode veniva poi rivenduta a terzi soggetti o utilizzata per fini personali; al pagamento di utenze, cartelle esattoriali e polizze assicurative; al pagamento di finti soggiorni all’estero presso strutture compiacenti remunerate con una percentuale sull’importo pagato; ad acquisti fittizi da imprese cartiere e da siti internet appositamente creati per far confluire i soldi nella tasche dei truffatori. La Finanza L’Autorità Giudiziaria, sulla base delle risultanze investigative, ha chiesto e ottenuto dal GIP l’emissione di provvedimenti cautelari per n. 3 soggetti destinatari di o.c.c. in carcere, nonché un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di complessive 13 persone. L’attività di p.g. ha portato al sequestro di conti correnti, di un’imbarcazione e di tre autovetture di pregio, per un importo complessivo superiore ad un milione di euro. Tra queste ultime, anche una Ferrari California Cabrio del 2009, del valore di 130.000 euro.