Sequestri, lavoro in nero e arresti, la Finanza: "Incremento dei reati nel 2019"

A fine anno, è tempo di bilanci per la Guardia di Finanza di Salerno. Il comandante Danilo Petruccelli precisa che non è ancora possibile stilare una classifica nazionale e collocare Salerno e la propria provincia rispetto alla media degli altri capoluoghi italiani, peró ribadisce che "il consuntivo del 2019 fa registrare un incremento di reati e quindi di interventi in vari segmenti operativi della missione istituzionale di polizia economica e finanziaria".

I numeri

"Complessivamente sono stati sottoposti a misura cautelare personale circa 100 indagati, rispetto ai 21 del 2018 e del 2017. I sequestri sono triplicati: siamo arrivati a 38 milioni di beni sottoposti a misura cautelare rispetto ai circa 11 dello scorso anno". Lavoratori irregolari e in nero: 600. Nel 30% dei controlli non sono state riscontrate emissioni di scontrini o ricevute. Misure cautelari personali: 98 rispetto alle 21 del 2018".

I settori di riferimento

Petruccelli ricorda i principali settori di intervento: "Siamo intervenuti a contrasto delle frodi fiscali, nel settore dei prodotti sottoposti ad accisa. Abbiamo anche concluso interventi per contrastare organizzazioni dedite al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, siamo stati impegnati nel contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti".

Il blitz

"L'operazione più significativa rimane sicuramente l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare personale nell'indagine sul contenzioso della Commissione Tributaria Regionale, sezione distaccata di Salerno. In tre momenti successivi sono state sottoposte a misura cautelare 23 persone indagate".

Edilizia nel Cilento

"Intervento di contrasto di una bancarotta fraudolenta - ricorda il comandante Petruccelli - con l'esecuzione di 5 arresti e sequestro di beni per circa 10 milioni di euro".