Covid-19, altre 2 guarigioni a Pellezzano: l'annuncio del sindaco

Altre due persone hanno vinto la loro lotta contro il Covid-19, questa volta a Pellezzano. Il sindaco Francesco Morra è lieto di annunciare la guarigione di Marco Rago della frazione Cologna e Salvatore Caiazzo della frazione Capezzano, che erano stati contagiati dal Covid-19. Una notizia che è stata ben accolta dall'intera popolazione del territorio.

Parla il primo cittadino

"Ringrazio i due concittadini guariti e le loro famiglie, per aver rispettato in pieno le restrizioni della quarantena forzata a loro imposta a causa del contagio che hanno subito. Appena riceverò il via libera dall'Asl emetterò un'ordinanza di revoca della quarantena per Rago e Caiazzo e per le loro famiglie". Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La raccomandazione

Come ha ricordato il Primo Cittadino, è necessario ridurre al minimo i contatti con altre persone, rispettando il distanziamento sociale, che al momento è l'unica arma a disposizione per combattere questo nemico invisibile. Soprattutto nella fase 2, dove il rischio maggiore, in caso di violazione delle norme disposte dalle varie ordinanze regionali e/o comunali è proprio quello di vanificare quanto di buono ottenuto sinora.