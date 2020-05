Covid-19, "Sono guarito, grazie San Valentino Torio": il commovente messaggio dell'infermiere

Forse non è un caso che sia successo in questo giorno, avere la notizia che è finita: ho vinto il virus , come altri miei colleghi. Questa esperienza è stata bellissima, perché ho avuto modo di vedere tante persone che ogni giorno si impegnavano a far sì che non mi mancasse nulla, ho avuto modo di riscoprire i veri amici. Ho riscoperto il mio paese dove sono stato coccolato come un bambino in fasce, a partire dal Sindaco, dal Parroco, ai Carabinieri, se non bastasse sono ancora più fiero ed orgoglioso di essere un cittadino di San Valentino Torio. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook R.F., infermiere-paziente guarito da Covid-19, a San Valentino Torio. "La cosa che più mi rincuora che nonostante tutto non ho infettato nessuno, ne della famiglia ne sul lavoro, anche se qualcuno giustamente si è preoccupato, a loro va tutta la mia comprensione. Però devo dire che va tutta la mia gratitudine alle persone che in Costa d'Amalfi si sono preoccupati per me, addirittura pregato per me. Grazie, grazie e grazie a tutti: sono felice e più forte di prima, nel mio piccolo darò sempre il massimo sul lavoro in ospedale e al 118 in Costa d'Amalfi", ha concluso. Una pioggia di like per lui.