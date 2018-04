Il guaritore salernitano Citro porta la "Iena" Golia in tribunale

Il gip del tribunale di Salerno Ubaldo Perrotta ha disposto l’imputazione coatta per l’ipotesi di reato di diffamazione a carico del giornalista de “Le Iene” Giulio Golia.

Il fatto

Il 16 aprile 2014, nel corso della trasmissione in onda su Mediaset, venne mostrato un servizio sul sedicente guaritore Oscar Citro. Quest’ultimo è un terapeuta olistico convinto di poter curare ogni malattia senza l’utilizzo di alcun farmaco. Durante il servizio la sua attività venne collegata alla morte di uno dei pazienti di Citro, un certo Angelo, che dopo l'incontro con il 62enne cambiò le sue abitudini alimentari, rinunciando alla dieta ferrea seguita da anni per ovviare a una grave forma di celiachia. Nonostante il giornalista abbia ribadito più volte che tra i consigli del presunto “guaritore” e il decesso non fosse possibile stabilire un nesso diretto, il giudice ha ritenuto che il montaggio del servizio fosse capzioso. “Dalla visione del servizio – si legge nel del provvedimento del Gip – si evince che la maggior parte dello stesso è dedicato ad una serrata, e più che legittima, critica all’operato di Citro il quale, in buona sostanza, afferma di poter curare varie patologie anche utilizzando una tessera e un tessuto che conterrebbero 150 minerali micronizzati in grado di canalizzare l’energia cosmica”. Nel corso delle indagini non è però stata raggiunta “alcuna certezza in ordine al fatto che il Citro avesse dato indicazioni al paziente in ordine all’alimentazione da tenere. Inoltre, e conseguentemente, non sono stati acquisiti elementi dai quali evincere con certezza che il paziente sia deceduto a causa delle scorrette indicazioni terapeutiche del Citro”.