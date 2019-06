Guasto a Pagani: sospensione idrica ad horas

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

GORI comunica che a causa di un guasto improvviso sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione dalle 15:30 alle 19:30 di sabato 29 giugno 2019, nelle seguenti zone del comune di Pagani:

Via Gaetano Tramontano, Via Della Repubblica, Via Mangino, Via De Rosa, Via Marconi, Via Pittoni, Via Carducci, Via Zito ed in tutte le traverse della zona

Gli operatori GORI restano a disposizione per ogni ulteriore informazione