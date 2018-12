Guasto alle docce nei locali di Salerno Pulita, dopo 8 giorni la sostituzione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

E' durato otto giorni il guasto alle docce nei locali di Salerno Pulita che non ha permesso agli operai di lavarsi dopo le attività lavorative svolte lungo le strade del capoluogo. Nonostante il disservizio, infatti, l'attività di pulizia della città è continuata senza problemi. Stamattina la pompa idrica che non era funzionante è stata sostituita e per domani le docce saranno a pieno regime. Si tratta di un intervento temporaneo, in attesa che arrivi il pezzo di ricambio definitivo ordinato dalla società partecipata del Comune di Salerno.

Nel frattempo, parole di apprezzamento per gli operai sono arrivate da Angelo Rispoli della Fiadel provinciale: "Questi ragazzi sono degli eroi silenziosi. Hanno pulito la città di Salerno senza attuare nessuna protesta, che sarebbe stata più che legittima. Al sindaco Enzo Napoli chiediamo di mettere in risalto questi atteggiamenti di responsabilità. Nessuno si dimentichi che lavoriamo tutti per lo stesso obiettivo", ha detto Rispoli. "Non siamo nemici di Salerno e non lo saremo mai. Questi lavoratori andrebbero elogiati dalla classe politica cittadina. Per il momento ci pensiamo noi prima che qualcuno decida di farlo. D'altronde non è mai troppo tardi per compiere una buona azione".