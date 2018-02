Guasto alla condotta del Faraone: numerosi comuni del Cilento senz’acqua

A causa di un improvviso guasto alla condotta del Faraone, la Consac comunica che potrebbero verificarsi interruzioni al servizio idrico in numerosi comuni del Cilento.

Ecco la mappa

I comuni coinvolti sono: Ascea, Camerota, Casal Velino, Castelnuovo Cilento, Celle Di Bulgheria Centola, Montecorice, Omignano, Orria, Pisciotta, Pollica, Roccagloriosa Salento, San Giovanni a Piro, Torre Orsaia. La riattivazione è prevista entro le 23 di oggi (salvo imprevisti).

L’avviso

Alla ripresa della erogazione, l’acqua potrebbe assumere una lieve colorazione per un breve periodo: in tal caso è necessario consentire il deflusso dai rubinetti fino a che l’acqua risulti limpida. Per maggiori informazioni è attivo il numero 800 830 500 (numero verde gratuito da rete fissa) 0974 62099 (anche da mobile).