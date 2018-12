Guasto alla linea elettrica, metropolitana sospesa a Salerno: i disagi

Disagi, intorno alle 20 di ieri, a Salerno per un guasto elettrico alla metropolitana. Secondo Il Mattino, i passeggeri hanno udito uno scoppio mentre il convoglio era in corsa. A quel punto si è fermato, con i passeggeri che sono stati costretti a scendere alla stazione più vicina per utilizzare mezzi di trasporti alternativi.

L'intervento

Il personale presente a bordo della Metro ha subito allertato i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana che ha ripristinato la linea elettrica saltata. Il servizio di trasporto è ripreso intorno alle ore 23.