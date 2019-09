Guasto al Ruggi e disagi all'utenza: la soluzione tampone della Direzione

Si è messa subito all'opera, la Direzione Strategica dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, da questa mattina, per risolvere il guasto di alcune componenti dell’hardware a sostegno dell’intero sistema informativo aziendale, impossibile da preventivare nelle normali attività di manutenzione ordinaria. Il guasto ha prodotto notevoli disagi ai servizi e, di conseguenza, anche all’utenza dell’AOU Ruggi.

L'intervento

Grazie all’immediato intervento di tecnici informatici, coordinati dal personale dei sistemi informativi aziendali, valutata la gravità del guasto e l’impellenza di ripristinare il servizio per causare il minor disagio possibile a tutti, è stata predisposta una task force che ha coinvolto sistemisti interni ed esterni anche in call conference da altre regioni, il cui lavoro incessante ha permesso di garantire inizialmente un funzionamento limitato del sistema. Successivamente, grazie all’individuazione di una soluzione “tampone”, si è potuta ripristinare la totale funzionalità. I tecnici hanno infatti individuato e isolato le componenti guaste e causa del limitato funzionamento di tutto il sistema.

La soluzione

Quanto realizzato consentirà, in attesa dell’arrivo delle componenti necessarie al definitivo ripristino, di avere un sistema funzionante che resterà, in ogni caso, sottoposto a monitoraggio tecnico h24. Ad ogni modo, durante le ore d’emergenza informatica, sono stati garantiti tutti i servizi in emergenza e quelli preventivati non differibili attraverso le normali procedure alternative.