Autobus guasto in Costiera Amalfitana: restano a piedi i turisti

Caos e disagi oggi al bivio per Pontone, a tre chilometri dal Ravello. Il cedimento di una parte del motore ha costretto un bus di linea a interrompere la corsa. Lo scrive il vescovado.it

Turisti

L'autista ha interrotto la marcia e il fumo cominciava a fuoriuscire dal vano posteriore del pullman. L'autobus è rimasto per diversi minuti fermo in curva per consentire la discesa dei passeggeri, infuriati, che hanno raggiunto il centro di Ravello dopo una lunga attesa. Traffico bloccato