Guasto alla rete fognaria, chiusa via Capaccio Paestum: i disagi

Disagi per agli automobilisti che percorrono via Capaccio Paestum. La strada, infatti, è stata chiusa al transito veicolare a causa dell’ostruzione delle rete fognaria comunale, che ha comportato un danneggiamento del manto stradale. L’ordinanza è stata firmata oggi dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Palumbo.

I disagi

L’arteria resterà chiusa, fino all’ultimazione dei lavori, dall’intersezione con via Gaiarda/via Chiorbo all’intersezione con via Chiusa di Leone, con l’istituzione di un divieto di circolazione e sosta per tutte le categorie di veicoli ad esclusione dei residenti e dei mezzi di polizia e di soccorso.