Guasto tecnico sulla linea ferroviaria: treni in ritardo sulla tratta Salerno-Sapri

Disagi, questa mattina, a partire dalle 9.30, sulla tratta ferroviaria Tirrenica Meridionale Salerno-Sapri.

Il caos

A causa di un guasto tecnico, tra le stazioni ferroviarie di Pontecagnano Faiano e Battipaglia, si sono registrati dei ritardi fino a 30 miniti per tutti i treni diretti verso la zona sud della provincia, in particolare verso il Cilento e il Golfo di Policastro. Rete Ferroviaria Italiana , però, fa sapere che sono già a lavoro i tecnici per risolvere il problema. Amarezza da parte dei pendolari, molti dei quali si stavano recando al mare approfittando delle temperature alte di questa domenica di sole.