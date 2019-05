Guasto tecnico, treni in ritardo sulla tratta Battipaglia - Salerno

Disagi, verso le 18.30 di oggi, in provincia di Salerno, dove la circolazione ferroviaria è stata bloccata per più di un'ora. Alcuni treni sono stati fermati nelle stazioni di Battipaglia (in direzione sud) e di Salerno (in direzione nord) per colpa di un guasto tecnico verificatosi a Bellizzi.

I disagi

Al lavoro i tecnici di Trenitalia per ripristinare, in tempi rapidi, il servizio di trasporto su ferro. Tanta l'amarezza dei pendolari che sono arrivati a destinazione con notevole ritardo.