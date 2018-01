La tac è rotta, ping-pong tra ospedali: donna muore in ambulanza

"Adesso la Tac non serve più", gridano i cittadini di Omignano ed i familiari di Barbara Di Matteo, 50enne deceduta in ambulanza, durante il trasporto, in condizioni disperate, dall'Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno all'ospedale Cardarelli di Napoli. Il suo calvario era cominciato martedì all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania dov'era stata condotta in seguito ad una emorragia cerebrale. In codice rosso, ogni secondo perso può essere fatale: sarebbe stato necessario effettuare una tac ma il macchinario in dotazione all'ospedale vallese era guasto. Proprio mentre il direttore generale dell'Asl Antonio Giordano annunciava attraverso una nota stampa l'acquisto di tre nuovi macchinari per gli ospedali in provincia di Salerno, il suo viaggio è proseguito verso l'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia dove, in seguito alla Tac, è stato diagnosticato l'aneurisma.

La corsa disperata

Barbara Di Matteo è arrivata a Salerno in orario notturno. Troppo tardi: non era più attiva la radiologia interventistica. E' morta in ambulanza mentre provavano a salvarle la vita trasferendola a Napoli.