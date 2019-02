Guasto al treno: disagi per i pendolari sulla tratta Sapri-Paola

Disagi per i pendolari, questa mattina, sulla tratta Sapri – Paola. Il traffico ferroviario a sud di Sapri, infatti, è stato sospeso: un treno passeggeri regionale si è fermato all’altezza di Maratea, intorno alle 8.20, a causa di un guasto. Immediato l’intervento di RFI.

Il provvedimento

In corso, le operazioni di recupero del convoglio, per liberare i binari e far riprendere la corsa.