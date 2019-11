Guasto sulla linea Napoli-Salerno: ritardi e disagi fino a 50 minuti

Disagi per i pendolari: ritardi fino a 50 minuti per chi viaggia, oggi, con l'alta velocità sulla linea Napoli-Salerno. Ferrovie dello Stato ha reso noto un guasto: tecnici al lavoro per risolvere nel più breve tempo possibile e ripristinare il servizio.

L'avviso di Ferrovie dello Stato

Sta tornando progressivamente alla normalità, dalle 8.20, il traffico ferroviario sulla linea AV Napoli – Salerno, rallentato dalle 6.25 per problemi tecnici. I treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a 50 minuti, mentre un regionale è stato cancellato.