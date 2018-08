Guerriglia tra stranieri ad Eboli: i residenti vivono nella paura

Momenti di tensione, nel centro storico di Eboli, dov’è andata in scena una vera e propria guerriglia tra stranieri (dalle 00.30 alle 03.30) con bottiglie di vetro, bombole di gas e lancio di sassi. L'episodio è avvenuto, nella notte tra venerdì e sabato, tra piazza San Nicola, via Vocca e via Vacca.

La denuncia

A denunciarlo pubblicamente su Facebook è un residente Antonio Vecchio: “Nessuno nella zona ha dormito questa notte e vi assicuro che non sentirsi sicuri nella propria casa chiusi dentro non è una cosa bella”. Qualcuno potrebbe cercare di minimizzare con piccole beghe tra stranieri, ma - scrive Vecchio - vi assicuro che non è cosi , io ho assistito al lancio di pietre e se una di quelle pietre avesse colpito qualcuno questa persona oggi sarebbe dal creatore, chi poteva essere colpito? Un nostro figlio, un passante, persone che frequentano il nostro centro storico , questo è quello che si sta verificando da un po’ di tempo nella zona”. Molte sono state, nei giorni scorsi, le segnalazioni alle forze dell'ordine da parte dei residenti.