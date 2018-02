Droga e alcool nella Valle dell'Irno: carabinieri in azione, diverse denunce

Carabinieri in azione nella Valle dell'Irno: i militari hanno fatto irruzione in un appartamento a Siano, dove hanno sorpreso un uomo con precedenti, in possesso di 8 grammi di sostanze stupefacenti, per un totale di circa 30 dosi. Trovato anche del materiale per il taglio ed il confezionamento delle sostanze: il pusher è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Le denunce

A Fisciano, infine, è stato denunciato un uomo per guida in stato di ebbrezza, mentre in località Curteri di Mercato San Severino, è finito nei guai un pregiudicato che aveva danneggiato dei veicoli in un parcheggio.