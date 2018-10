Nuova missione per il Reggimento Guide di Salerno: destinazione Libano

Le Guide di Salerno sono tornate in Libano, per una nuova missione. Giovedi scorso presso la base militare di Al Mansouri, nell’area di operazioni a guida italiana nel sud del Libano, il reggimento Cavalleggeri Guide (19°) di Salerno ha preso la responsabilità del contingente di ITALBATT al posto del 7° reggimento alpini di Belluno.

Il passaggio di responsabilità

Il Colonnello Antonio Arivella al comando dallo scorso 24 aprile della Task Force di manovra di ITALBATT, unità su base 7° reggimento alpini e Gruppo Squadroni Piemonte cavalleria (2°), ha ceduto la responsabilità dell’area di competenza nazionale nella terra dei cedri al parigrado Giacomo Giannattasio, comandante delle “Guide”, dispiegate in teatro d’operazioni con il battaglione Cernaia dell’8° reggimento bersaglieri.

I peacekeepers in azione

Dall’aprile scorso i peacekeepers italiani hanno operato nell’area sotto l’egida delle Nazioni Unite e nel rispetto della risoluzione 1701 del 2006 con molteplici attività operative, di giorno e notte anche in stretta cooperazione con le Forze Armate dell’Esercito libanese (LAF), con un una particolare attenzione mirata al pattugliamento lungo la linea di demarcazione denominata Blue Line. Il Comandante della Joint Task Force Lebanon - Sector West, Generale di Brigata Diodato Abagnara, ha presenziato alla cerimonia e, nell’occasione, ha ringraziato il Colonnello Arivella per gli altissimi risultati conseguiti, affermando che questi “devono essere presi ad esempio e costituire la base di partenza per il raggiungimento di sempre maggiori traguardi, nel rispetto dei dettami del mandato delle Nazioni Unite, a fianco della popolazione locale e congiuntamente con le LAF”.





Gallery