Le "Guide" di Salerno ospitano un coro di bambini libanesi: visita al castello

Si svolgerà domani la visita al Castello d’Arechi di Salerno del coro composto da 45 bambini, dai 7 ai 18 anni di età, orfani di militari dell'esercito libanese, che, con gli 8 accompagnatori, sono ospiti in questi giorni delle Forze Armate Italiane, per circa dieci giorni, e soggiornano presso il Reggimento "Cavalleggeri Guide"(19°) a Salerno.

La missione

Il Reggimento "Cavalleggeri Guide" è rientrato dal Libano del Sud dove era impegnato nella missione Unifil sotto l'egida delle Nazioni Unite per la stabilità della pace dell'area geografica. Come Contingente Italiano, nell'ambito della cooperazione civile-militare, ha promosso tante attività umanitarie in favore della popolazione libanese, con azioni di supporto varie in risposta alle esigenze concrete della gente e anche con progetti e donazioni di materiali raccolti con il contributo di enti e associazioni del nostro territorio.

Il presidente Strianese: