Attacco hacker: profili Facebook violati, tra le vittime anche una salernitana

"Aggiornamento sul problema relativo alla sicurezza" e "Terzi non autorizzati hanno avuto accesso al nome, indirizzo e-mail e numero di telefono": è il messaggio che Facebook avrebbe inviato ad una 26enne salernitana rimasta vittima, come tante altre persone, di un attacco hacker contro la piattaforma social più famosa al mondo.

Il caso

Come riporta Il Mattino, la notifica del team sicurezza di Facebook apparsa sullo smartphone della 26enne ha destato apprensione nella ragazza il cui account è stato violato assieme ad altri trenta milioni di utenti del social network. In sostanza, gli hacker hanno, oltre al suo nome, cognome e indirizzo email, anche il suo cellulare. "Mi consigliano – conclude la 26enne – di fare attenzione a telefonate, messaggi o email che provengano da persone o numeri che non conosco perché Facebook mi ha spiegato che le mie informazioni, ormai in mano agli hacker, possono essere tranquillamente usate sia sul social, sia all’esterno della piattaforma".