Il profilo Instagram di Antonella Fiordelisi finisce sotto attacco degli hacker

Il profilo Instagram della campionessa salernitana di scherma Antonella Fiordelisi è finito nel mirino degli hacker.

Il caso

A rivelarlo è la diretta interessata sulla sua bacheca Facebook con un messaggio rivolto ad amici e fans: “Ragazzi purtroppo mi hanno Hackerato il profilo Instagram.... per questo al momento non esce più niente. Mi dispiace molto sto cercando di risolvere”. Lei, però, non si è data per vinta ed ha già attivato un nuovo profilo. In passato la Fiordelisi ha rivelato di essere stata vittima, sui social, di offese che “superavano il limite della decenza”.