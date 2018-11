Halloween a Cava: sassi e vernice contro un bus, 2 feriti e ingenti danni

Non solo uova e farina, ma addirittura atti vandalici che hanno arrecato danni e feriti, nel salernitano, ad Halloween. Ieri sera, infatti, a Cava de’ Tirreni, ignoti hanno preso di mira il bus 65, mandando in frantumi i vetri del mezzo.

Il fatto

Il bus, in servizio nella frazione Passiano, è stato colpito con dei sassi, uova, barattoli di vernice e farina da un gruppo di ragazzini travestiti per Halloween: in frantumi, i finestrini del pullman, mentre due viaggiatori, feriti dalle schegge, sono stati costretti a ricorrere alle cure ospedaliere. La notizia ha fatto il giro dei social: L.N. ha pubblicato su Facebook anche le foto dell'episodio. Tanta amarezza: si indaga.

