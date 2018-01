Sorpreso con 21 grammi di hashish: convalidato l'arresto del 40enne di Montecorvino Rovella

Nella tarda mattina di oggi è stato convalidato l’arresto dell’operaio 40enne, residente in località Macchia a Montecorvino Rovella, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti. Nei suoi confronti è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Il fatto

Durante un posto di blocco, i militari della Compagnia di Battipaglia hanno controllato gli occupanti di una Fiat Punto nel momento in cui si fermava nei pressi di un circolo ricreativo della zona. Sottoposti a perquisizione, il conducente, identificato nel 40enne di Battipaglia, è stato trovato in possesso di quattro stecche di hashish del peso complessivo di 21 grammi, nonché della somma complessiva di 180 euro. Tre pezzi di hashish era custodito pacchetto di sigarette che l'uomo aveva nella tasca del giubbino. Un pezzo singolo, invece, era stato nascosto nella tasca dei pantaloni. Deferito in stato di libertà per concorso, invece, l’unico passeggero dell’auto, un 28enne disoccupato di Bellizzi, trovato in possesso di una piccola dose di hashish e di 190 euro in contanti.