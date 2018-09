Sorpresa con hashish in casa: lo getta dalla finestra, nocerina arrestata

E' andata a buon fine, l'operazione condotta dalla Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nocera Inferiore, culminata con l'arresto di una donna, 45enne: benché priva di precedenti, la pusher era finita nel mirino degli agenti che sospettavano un suo coinvolgimento in attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione

La perquisizione, condotta questa mattina nell’abitazione in via Napoli, con l’ausilio di unità cinofile antidroga, ha permesso di scovare ad un primo controllo un “panetto” di hashish di circa 100 grammi. All’atto dell’irruzione in casa, la spacciatrice ha tentato di disfarsi di altri panetti di hashish, lanciandoli dalla finestra di casa: un tentativo inutile in quanto gli uomini del Commissariato avevano circondato il perimetro della palazzina e lo stupefacente è caduto proprio davanti agli agenti appostati nel cortile.

L'arresto

Alla fine dell’operazione gli uomini della Polizia di Stato hanno sequestrato un quantitativo del peso complessivo di 400 grammi di sostanza stupefacente, risultata poi essere alle analisi della Polizia Scientifica hashish, ed un coltello utilizzato per confezionare le dosi. E' finita agli arresti domiciliari a disposizione della Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.