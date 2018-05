Eboli, forniva droga e hashish ai detenuti: sospesa una psicologa

Avrebbe procurato hashish ed eroina per introdurli all’interno del carcere di Eboli, istituto per detenuti tossicodipendenti. Una psicologa è stata sospesa ed interdetta per un anno dall’esercizio della sua professione, come rivela il giornale d'inchiesta Stylo24.

L'accusa

Pare che la donna abbia favorito il consumo della sostanza stupefacente proprio da parte di quei soggetti che erano sottoposti a un programma di recupero. Ad emettere l'ordinanza è stato il gip di Salerno, su richiesta della Procura nei confronti della psicologa. Uno scandalo.