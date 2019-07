Miasmi a Scafati: M5s chiede intervento di Regione, Comune, Ue

E' allarme ambiente a Scafati. Angrisani, Villani, Sarconio (M5s) intervengono sui miasmi Helios e chiedono a Regione, Comune e Ue di porre rimedio.

La nota

"La Regione Campania, Ente che autorizza questi impianti, deve prendere una posizione chiara, De Luca e il Pd se ne stanno lavando le mani da troppo tempo. Come Movimento 5 stelle siamo pronti a portare la questione Helios anche all'attenzione della Commissione europea". "Noi siamo dalla parte dei cittadini che non possono piu' tollerare questo disagio - ha dichiarato la deputata 5s Virginia Villani - Ho chiesto ed ottenuto un immediato incontro con il sindaco Cristoforo Salvati a cui abbiamo chiesto l'accesso agli atti relativamente all'informativa emessa dall'Asl di Salerno e dall'Arpac. In un lavoro sinergico tra istituzioni nell'interesse della collettivita', dobbiamo mettere in campo tutto cio' che e' possibile per risolvere la problematica di via Ferraris. La comunità di Cappella non può più sostenere i miasmi connessi all'attività di stoccaggio dei rifiuti. Dopo aver interrogato il Ministero e a seguito delle denunce presentate, faremo anche pressing con i nostri consiglieri regionali affinchè la Regione Campania dia le risposte su autorizzazioni e rispetto delle regole in materia ambientale". "In consiglio comunale domani faremo presenti i disagi che i cittadini scafatesi, riuniti nel comitato 'Cappella e oltre' oramai da anni stanno rappresentando. Non possiamo piu' accettare scaricabarile tra politici in merito alle responsabilita' di quanto accade in via Ferraris - ha dichiarato il consigliere comunale Giuseppe Sarconio - L'amministrazione comunale dovrà fornirci tutta la documentazione in modo tale da riuscire a trovare finalmente una soluzione concreta al di là del percorso giudiziario che si sta seguendo"