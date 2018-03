HospitalitySud: la presentaziona a Palazzo di Città

Tutto pronto per HospitalitySud, il salone dedicato alle forniture, ai servizi e alla formazione per l’hotellerie e l’extralberghiero che avrà luogo mercoledì 21 e giovedì 22 marzo a Salerno presso la prestigiosa location della Stazione Marittima di Zaha Hadid. Venerdì 9 marzo, alle 11 presso il Salone del Gonfalone di Palazzo di Città, si terrà la presentazione dell'unico appuntamento del Centro Sud Italia per gli operatori del mondo HoReCa.

La conferenza

Interverranno alla presentazione, coordinata da Ugo Picarelli Fondatore e Direttore HospitalitySud, Vincenzo Napoli Sindaco di Salerno, Giovanni Marone Presidente Confcommercio Salerno, Giuseppe Gagliano Presidente Federalberghi Salerno, Luigi Schiavo Presidente Gruppo Turismo e Alberghi di Confindustria Salerno.

La manifestazione

Gli Espositori rappresentano i seguenti settori merceologici: abbigliamento professionale; articoli cortesia, lavanderia, biancheria e accessori da tavola, da letto, per bagno; branding, brand reputation, customer relationship, marketing, comunicazione; certificazioni, consulenza strategica, formazione, offerte di lavoro; design e complementi d’arredo per interno e esterno; elettrodomestici, elettronica di consumo e climatizzazione; food & beverage; gestori telefonici, telefonia fissa e mobile, impianti audiovisivi; materiali per l’edilizia (ceramica, sanitari, vetro); OLTA On Line Travel Agencies e metamotori; piattaforme integrate con booking engine e CRO Central Reservation Office, revenue management; progettazione e realizzazione interni, riqualificazioni; servizi energetici, sistemi antincendio; servizi finanziari (assicurazioni, banche, circuiti di carte di credito); social media; tecnologie hardware e software di gestione; web advertising, web marketing, web design. I visitatori avranno avranno accesso gratuito, con la possibilità di registrarsi prima direttamente dal sito web www.hospitalitysud.it, al Salone Espositivo per incontrare le aziende e partecipare ai seminari di aggiornamento e agli incontri professionali su tematiche di interesse.