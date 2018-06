"I colori della comunicazione": ad Amalfi arriva il workshop di dizione e comunicazione espressiva

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sono aperte fino alle ore 19.00 del 21 giugno le iscrizioni al workshop di dizione e comunicazione espressiva “I colori della comunicazione” a cura dell’autrice, doppiatrice e speaker radiofonica Anna Guastafierro che si svolgerà sabato 23 e domenica 24 giugno presso il Salone Morelli del Comune di Amalfi. Un format originale teorico-pratico che insegna i segreti della dizione e della comunicazione espressiva attraverso testi di cantautori, sezioni di video giornalismo, visione e analisi di scene della cinematografia internazionale. Un percorso formativo intensivo nel mondo della parola; un viaggio attraverso i molteplici linguaggi artistici con l’obiettivo di affinare le inflessioni locali e rendere la comunicazione verbale più incisiva, elegante ed armoniosa. Il workshop, organizzato dall’associazione “Scene Contemporanee”, è rivolto a chiunque voglia migliorare le proprie capacità comunicative partendo dalla pronuncia corretta delle parole della nostra lingua, ai professionisti che fanno del public speaking, della comunicazione e della voce i principali strumenti di lavoro e a chiunque desideri incrementare nell’approccio comunicativo l’espressività e l’efficacia del suo messaggio nelle relazioni sociali. Non è necessaria alcuna preparazione tecnica di base, e, anzi, l’eterogeneità del gruppo il più delle volte comporta ulteriori stimoli, commenti e confronti costruttivi tra i partecipanti. Particolare attenzione sarà data anche al mondo della radio e al doppiaggio italiano e a quello della recitazione e della poesia. L’approccio alla materia è dinamico, divertente e stimolante, con esercitazioni individuali e corali. Il materiale didattico è a cura dell’insegnante. LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E GLI ORARI – in via di definizione sulla base della disponibilità dei partecipanti – SARANNO COMUNICATI VIA MAIL SCRIVENDO A: renata.savo@scenecontemporanee.it Termine ultimo per iscriversi: ore 19.00 del 21 giugno 2018 I COLORI DELLA COMUNICAZIONE Workshop di dizione e comunicazione espressiva a cura di Anna Guastafierro in collaborazione con Scene Contemporanee e con il patrocinio del Comune di Amalfi grafiche di Grifo Graphic Designer - Danilo Stabile (Sarno, SA) PROGRAMMA suddiviso in due sessioni: - L’alfabeto fonetico e gli accenti grafici. - Respirazione e articolazione. La dizione nella Musica e nel Video giornalismo. - Le vocali E/O. Introduzione al lavoro del doppiatore. - Le consonanti S/Z. Linguaggi Radiofonici. - Gli omografi. Lettura interpretativa di ricette e fiabe per bambini. - Il gruppo consonantico GL. Il raddoppiamento fono sintattico. - I dittonghi. Il gruppo consonantico SC. - La dizione degli attori di Teatro. - I gruppi consonantici ST, LTR, TR. Interpretare la Poesia. - La punteggiatura, l’inciso, l’interrogazione e l’esclamazione; il tono, il volume, il ritmo. ANNA GUASTAFIERRO Laureata in Discipline delle arti visive, della musica e dello spettacolo presso l’Università degli Studi di Salerno, apprende Recitazione e Mimo corporeo con i maestri Renato Carpentieri e Michele Monetta. Approfondisce la tecnica vocale con lo studio del canto e un master presso “Professione Doppiaggio” a Roma. Collabora come autrice e speaker per numerose radio, locali e nazionali, e agenzie pubblicitarie.