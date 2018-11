I Figli delle Chiancarelle spengono 7 candeline: l'iniziativa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Domenica 25 novembre l’associazione Figli delle Chiancarelle, che conta oltre 15 mila iscritti sul gruppo Fb, e che si occupa da anni in città di controinformazione, satira, denuncia, opposizione legale e sociale, attivismo civico, cultura, festeggerà il suo settimo anno di vita organizzando la proiezione in prima visione a Salerno di “ Tradimento”, il docufilm sull’Ilva di Taranto, realizzato dal regista indipendente Luca Forte, che in passato ha girato con Fdc già due documentari, uno sulla Metropolitana di Salerno e l’altro sulla palestra dello stadio Vestuti. Il nuovo documentario di Luca Forte è un viaggio attraverso il tempo, dalla speranza alla disillusione, sulla vicenda della vendita del più grande gruppo siderurgico italiano ad Arcelor Mittal.

Alla proiezione, che si terrà alle ore 11 presso il cinema San Demetrio, farà seguito un interessante discussione sul diritto alla salute sempre più in conflitto con il diritto al lavoro anche a Salerno, dove al posto dell’Ilva ci sono le Fonderie Pisano.

Al dibattito parteciperanno Lorenzo Forte, presidente del Comitato Salute e Vita che da decenni lotta per la chiusura dell’ecomostro di Fratte, Fulvia Gravame, presidente associazione Peacelink, Raffaella Di Leo, presidente di Italia Nostra Salerno e Mimmo Florio dei Figli delle chiancarelle.