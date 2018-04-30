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I giovedì del cinema dei diritti umani

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VI EDIZIONE – MAGGIO 2018
CIRCOLO ARCI MUMBLE RUMBLE
VIA GIUSEPPE LORIA 35 – PASTENA (SALERNO)

PROGRAMMA DELLA PRIMA SERATA

GIOVEDI 3 MAGGIO, ORE 20.00
- PASSATO E PRESENTE DELLA SALUTE MENTALE -
“SALUTE MENTALE: UNA STORIA DA NON DIMENTICARE”
FILM “LA STANZA DELLE PIETRE E DEL CIELO” (ITA, 2017, 57 MIN) DI SARA GRILLI
INTERVENGONO:
CRISTIANA GRILLI E FRANCESCO TOSCANI (AUTORI),
FEDELE MAURANO (DSM ASL 1 NAPOLI CENTRO) , GIULIO CORRIVETTI (DSM ASL SALERNO) E GLI UTENTI DEL CENTRO DI SALUTE MENTALE DI CURTERI (SA)
ORGANIZZATORI: ASSOCIAZIONI ART.TRE E CINEMA E DIRITTI

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