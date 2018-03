“I love dance..." in scena al teatro Augusteo di Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Danza, confronto e grandi professionisti per la 7a edizione del concorso nazionale di danza “I love Dance ..la danza è in scena!”. Sono 89 le scuole di danza e oltre 900 danzatori provenienti da tutta Italia, pronti a dar vita a due giorni intensi di danza, sabato 17 e domenica 18 marzo al Teatro Augusteo di Salerno. Il Concorso, che ha la direzione artistica di Carmine Landi, è aperto alle scuole di danza e ai danzatori non professionisti di qualsiasi nazionalità. L’obiettivo è quello di far incontrare e confrontare giovani danzatori che avranno la possibilità di esibirsi al cospetto della giuria composta da grandi maestri di fama televisiva e teatrale, quali: ANNA MARIA PRINA già direttrice della scuola di ballo del Teatro alla Scala, GERMANA BONAPARTE coreografa nel programma “AMICI” di Maria De Filippi, MARTINA NADALINI e ROBERTO CARROZZINO ballerini professionisti del programma “AMICI” di Maria De Filippi. La competizione è suddivisa nelle sezioni di danza: CLASSICA e NEOCLASSICA, CONTEMPORANEA, MODERNA, HIP-HOP, SPECIAL SHOW e COMPOSIZIONE COREOGRAFICA. Il Concorso riservato a SOLISTI, PASSO A DUE/TRIO e GRUPPI è suddiviso in cinque categorie di danzatori: BABY: fino a 8 anni, KIDS: da 9 a 11 anni, CHILDREN: da 12 a 13 anni, JUNIOR: da 14 a 16 anni, SENIOR: da 17 a 35 anni. La kermesse mette in palio premi non in denaro del valore di oltre 50.000 euro. I primi tre classificati di ogni sezione e categoria, saranno premiati con coppa e borse di studio. Il trofeo “I LOVE DANCE” verrà assegnato all’esibizione che avrà ottenuto il totale più alto dei voti. Nelle diverse sezioni e categorie, ai giovani danzatori saranno assegnate le medaglie “TALENTO” e i premi speciali: “PRESENZA SCENICA”, “INTERPRETAZIONE”, “ENERGIA”, “INNOVAZIONE”, “MUSICALITÀ”. Riservata ai coreografi la targa “TOP CHOREOGRAPHER” che verrà assegnata alle coreografie con il totale più alto dei voti. Infine alle scuole iscritte al concorso sarà consegnato il premio “inPALCOSCENICO” e l’Attestato di partecipazione. Inoltre saranno assegnate prestigiose borse di studio per accademie ed eventi: TEATRO OSCAR DANZA TEATRO Corso di Avviamento Professionale – Milano; ABOUT DANCE – Salerno; PRIMAVERA IN DANZA - Giffoni Valle Piana (SA); ETUDES stage con il maestro R. PAGANINI - Cassino (FR); SALERNO DANZA d’aMare – Salerno; COSENZA DANZA FESTIVAL – Cosenza; CASSINO DANZA - Cassino (FR); DANCING FESTIVAL – Salerno; PISAINTILT – Pisa; COSENZA DANZA FESTIVAL MARE – Cosenza; BABY FOR DANCE – Salerno; DANCE LIFE DAY - Terracina (LT); DANCE & DANCE – Taranto; I love DANCE – Salerno.

