I prodotti artigianali del mulino Aquara Alburni al Tuttofood di Milano

L’Azienda Mulino Aquara Alburni sarà presente all’edizione 2019 di TuttoFood, la manifestazione dedicata al sistema agroalimentare che si terrà, dal 6 al 9 maggio, a Milano. Organizzata da Fiera Milano, si tratta dell’unica manifestazione dedicata al bussiness-to-bussiness, ossia al commercio interaziendale elettronico tra le imprese e i fornitori per le attività di approvvigionamento, pianificazione e monitoraggio della produzione, o di sussidio nelle attività di sviluppo del prodotto. Una vetrina imperdibile, dunque, per le aziende che puntano all’esportazione; un modo per incontrare esperti di settore, visitatori e clienti poiché saranno oltre 2.900 i brand in esposizione, provenienti da 43 paesi diversi. Il Mulino Aquara Alburni durante la manifestazione presenterà le farine artigianali prodotte tramite la cosiddetta “filiera corta trasparente” che impone al prodotto di essere coltivato, lavorato e confezionato a km 0, l’olio extravergine d’oliva e i tanti alimenti biologici prodotti, oltre al progetto “Dalle vie del grano tra mulini e fattorie” , tanto apprezzato dalle scolaresche di ogni ordine e grado, che puntualmente visitano, grazie all’iniziativa, non solo l’antico mulino di Aquara in cui il grano viene macinato e la farina viene prontamente confezionata, ma anche la fattoria didattica, poco distante dal mulino, che permette loro di relazionarsi con la vita di campagna, di conoscere le diverse specie animali presenti e di comprendere da dove deriva il cibo consumato.