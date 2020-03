I volontari della Asad Pegaso chiedono aiuto per fronteggiare l'emergenza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

I volontari della ASAD PEGASO per poter continuare ad aiutare i cittadini durante l'emergenza coronavirus, necessitano di aiuto “Nonostante le mille difficoltà le nostre attività vanno avanti. Oltre ai servizi ordinari che continuiamo ad erogare abbiamo aggiunto il sostegno alimentare alle famiglie bisognose ed ed un servizio di consegna farmaci rivolto in particolar modo alle persone anziane e sole o con problemi di salute. Possiamo dire che in questa particolare emergenza, i nostri volontari sono dei veri e propri eroi: non si tirano indietro in nessun tipo di servizio". "Però per farli operare in sicurezza sono necessari numerosi presidi (mascherine, occhiali protettivi, particolari tute, ecc) dal difficile reperimento sul mercato, oltre che molto costosi. Inoltre abbiamo bisogno di sostegno economico per garantire la funzionalità dei nostri mezzi ed attrezzature, il consumo di carburante, manutenzione attrezzature... Abbiamo già investito molte risorse economiche per ordinare tutto quanto il necessario, ma facciamo appello a tutti per darci una mano a combattere e vincere la guerra contro il Coronavirus: ogni offerta sarà gradita”. Questo l'Iban della A.S.A.D. PEGASO per le donazioni economiche: IT48K0538776340000001314547 Inserire come causale del bonifico: “liberalità a sostegno emergenza Covid 19” La donazione fatte sono deducibile/detraibile dalle imposte https://www.asadpegaso.it/come%20aiutarci/index.html